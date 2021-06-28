Вам и не снилось. Могут ли свести с ума интерактивные сновидения?

В России разработали технологию для воссоздания снов при помощи нейрогарнитуры.

Отечественный интерфейс «мозг – компьютер» использует электроэнцефалографию и нейросети. Детально воссоздать сон пока не получится, но удаст­ся определить его категорию: приятный, неприятный, кошмар и пр. По мнению учёных, люди смогут записывать свои сновидения при помощи таких устройств уже в 2025 г.

Не исключено также, что со спящим человеком можно будет общаться: задавать во­просы и получать на них ответы. Об этом заявили учёные на основании экспериментов в лабораториях США, Германии, Франции и Голландии. Как уверяют исследователи, во сне мозг способен воспринимать человеческую речь и осмысленно реагировать на неё. А представление о том, что органы чувств у спящих полностью отключены и никак не откликаются на происходящее вокруг, устарело. Наоборот, с уснувшими людьми можно установить коммуникацию и даже превратить сновидение в увлекательный интерактив.

Самое удобное для этого время – фаза «быстрого» и неглубокого сна, характеризующаяся интенсивными движениями глазных яблок и яркими, запоминающимися сновидениями. А суть эксперимента в том, что добровольцы, которые находятся в этом состоянии, подтверждают заранее условленными сигналами (скажем, движениями глаз справа налево или подмигиванием), что слышат и понимают вопросы, которые задают им учёные. Как выяснилось, волонтёры в фазе «осознанного сна» не только отвечали на вопросы, но даже выполняли простые математические действия. А после пробуждения могли рассказать, о чём их спрашивали экспериментаторы.



«Сплю я или нет?»

«Подобные опыты проводятся в фазе «быстрого» сна, поскольку именно там возможна связь спящего с внеш­ним миром, – пояснил «АиФ» врач-сомнолог, завотделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. – В это время человек спит, но не весь: бодрствуют определённые зоны лобной коры мозга. Точнее, можно натренироваться не дать им заснуть.

Психофизики разработали техники, позволяющие войти в состояние осознанного сновидения по собственному желанию и затем следить за собой, сохраняя волевой контроль. Для этого, засыпая, человек должен постоянно задавать себе вопрос: «Сплю я или нет?» и проверять физические свой­ства окружения вокруг себя – соответствуют ли они научным представлениям. Вспомним, как в фильме «Начало» герой на грани перехода в иное измерение наблюдал за волчком: если он крутился не замедляясь, значит, герой спит. А если бы волчок упал, значит, всё происходит в реальном мире. На этом основана и техника обучения осознанным сновидениям: человек должен обращать внимание на какие-то вещи, в поведении и состоянии которых в реальном мире он уверен. «А как же контроль?» – спросите вы. Ведь если всё время контролировать себя, то не уснёшь. Однако это не так. Сильно невыспавшийся человек уснёт, даже если будет стараться бодрствовать, – не в эту ночь, так в следующую или уж точно на пятый день».

«То, что осознанные сновидения возможны, я знаю по собственному опыту, – подтвердил «АиФ» физиолог Святослав Медведев, много лет возглавлявший Институт мозга человека РАН. – Например, я твёрдо знаю, что, если пытаюсь, но не могу набрать номер на айфоне, – значит, я сплю и этот айфон мне только снится… Однако существование неспящих участков мозга у человека не доказано. Мне это кажется странным. Люди ведь не дельфины! У дельфина, да, действительно, одно полушарие спит, другое бодрствует. Но наш мозг работает иначе. Вместе с тем известно, что у человека даже во сне работают определённые очаги внимания: во время «быстрых» снов он многое чувствует, в мозг поступает сенсорная информация. Например, зачастую, когда мать спит, а младенец начинает делать что-то не то, она тут же просыпается».

«Какие-то сигналы из внеш­него мира могут «пробить» барь­ер сна и послужить основой для развития событий в сновидении. К примеру, заснувший за рулём водитель видит во сне что-то красочное, яркое, а потом оказывается, что это были фары автомобиля на встречной полосе…» – добавляет Михаил Полуэктов.

«Скажем, ты видишь во сне, что ты в Африке, но почему-то в валенках. А на самом деле это отражение того, что в комнате душно, не проветрено, батареи сильно топят, тебе некомфортно, – приводит другой пример директор Школы современных психотехнологий Александр Мымрин. – Что делать – проснуться, встать, открыть форточку? Чтобы не прерывать сон, мозг объясняет: «Ты же в Африке, а там жарко. Поэтому всё нормально, спи дальше спокойно.

А ещё в момент перехода от сна к бодрствованию или наоборот мозг испытывает состояние как бы лёгкого опьянения. Человеку в этот миг можно внушить что угодно. Это щёлочка между сном и явью, в которую можно пролезть и сделать внушение. Психологи об этом хорошо знают. В таком изменённом состоянии сознания приходят инсайты, озарения. Почему некоторые учёные делают открытия во сне? Всё потому же: мысль освобождается от оков».

А если во сне человек отвечает на вопросы, осознанно реагируя на то, что ему говорят, – спит ли он по-настоящему? «Если с кем-то разговариваешь, беседуешь, то это уже не сон», – считает Святослав Медведев. «Когда с подопытным общаются с помощью мимики, жестов и каких-то иных сигналов, значит, этот человек уже не спит, – согласен Александр Мымрин. – Спящий уходит в себя и не контактирует на сознательном уровне с внешним окружением. Может быть, исследователи выдают за сон что-то другое? Испытуемый может быть в состоянии транса, что достигается, например, гипнозом. Но к настоящему сну это не имеет отношения».

Тем временем некоторые специалисты предупреждают: попытки вступать в контакт со своими кошмарами, с персонажами и переживаниями из своих сновидений небезопасны. «В «осознанном» сне человек пытается добраться до бессознательной части своей психики, не зная её природы, – рассказывает Мымрин. – А ведь там есть и позитив, и негатив. Когда человек встретится со своей «тенью», тёмной стороной, он будет шокирован. Такая встреча может закончиться очень плохо, тем более для людей со слабой психикой. Пытаясь решить таким образом свои проблемы, человек может утонуть в них ещё глубже. В подсознание, не зная его правил, лезть нельзя».

Сеансы связи

У Михаила Полуэктова другое мнение. «Если бы подобные опыты отрицательно влияли на психику, то люди, которые научились управлять своими сновидениями, страдали бы психическими расстройствами, – считает эксперт. – Но такого не происходит. По-видимому, экскурсы в осознанные сновидения не опасны человеку. Наоборот, их используют для лечения некоторых нервных расстройств, в частности для облегчения состояния людей, страдаю­щих посттравматическим стрессовым расстрой­ством, – участников военных действий и жертв насилия, у которых во сне всплывают жестокие сцены из прошлого».



По мнению сомнологов, двусторонние «сеансы связи» со спящими помогут ответить на вопросы, волнующие не только учёных, но и простых любителей сладких сновидений. Например, почему мы видим во сне примерно одни и те же сюжеты? Существуют ли вещие сны? И какую функ­цию в принципе несут грёзы Морфея? «Наблюдение за тем, как человек ведёт себя в осознанном сновидении и как изменяется активность различных зон его мозга, позволило бы при помощи компьютерного анализа «увидеть» какие-то элементы сна, – считает Святослав Медведев. – А если мы будем иметь устойчивую обратную связь со спящим, то, может быть, «расшифруем» и весь его сон. Возможности это открывает огромные».





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