Вспышка тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2) превратилась в нарастающую глобальную пандемию. Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) может проявляться в спектре заболеваний от легкого заболевания до тяжелой респираторной недостаточности, требующей госпитализации в отделение интенсивной терапии.

Проблемы вирусологии и эпидемиологии SARS-CoV-2 варьируют от появления вируса до его распространения и проявлений болезни. В настоящее время Россия не лидирует по заболеваемости и смертности по сравнению с другими странами. В США сценарий развития пандемии характеризуется стремительным взлетом заболеваемости с высоким уровнем летальности (4%). По мере накопления научного и клинического материала белых пятен на карте COVID-19 будет оставаться все меньше и меньше, мы решили поместить краткую актуальную на данный момент информацию в ответ на часто задаваемые вопросы.

Каковы клинико-диагностические проявления COVID-19?

Инкубационный период COVID-19 колеблется в пределах 5-6 дней. Период от первого появления симптомов COVID-19 до летального исхода варьирует от 6 до 41 дня с медианой 14 дней. Этот период зависит от возраста пациента и состояния иммунной системы пациента. Наиболее распространенные симптомы в начале заболевания COVID-19 - лихорадка, кашель и чувство усталости, реже встречаются гиперпродукция мокроты, головная боль, кровохарканье, диарея, одышка и лимфопения. На компьютерной томографии грудной клетки чаще всего определяются клинические признаки пневмонии, в некоторых случаях встречаются множественные очаги «симптома матового стекла» преимущественно в субплевральных областях обоих легких. К другим проявлениям относятся РНК-анемия, острый респираторный дистресс-синдром, острое повреждение сердца.

Какие патологические состояния усугубляют течение коронавирусной инфекции с увеличением риска летальных исходов?

«Цитокиновый шторм» (резкое повышение уровней провоспалительных цитокинов) наблюдается у большей части пациентов с тяжелым течением инфекции COVID-19. Это жизнеугрожающее явление приводит к развитию сердечно-сосудистого коллапса, тяжелому респираторному дистресс-синдрому, полиорганной недостаточности пациентов.

Коморбидность - необходимо учитывать наличие ХОБЛ, бронхиальной астмы, ожирения, диабета, иммуносупрессии любого генеза. Хронические заболевания почек и\или печени, лекарственную несовместимость и токсичность.

Пневмофиброз - прогноз течения реконвалесценции коронавирусной пневмонии осложняется тем, что пораженные участки легких полностью или частично замещаются фиброзом. Соответственно пациенты с обширным поражением и консолидацией лёгочной ткани нуждаются в динамическом наблюдении.

Каковы стандарты медицинской помощи при фармакологическом лечении пациентов с COVID-19?

В настоящее время нет общепринятого стандарта медицинской помощи при фармакологическом лечении пациентов с COVID-19. Срочное определение потенциальных стратегий лечения является приоритетным. При Департаменте здравоохранения Москвы разработан временный лечебно-диагностический алгоритм, в терапевтических схемах которого применяются лекарственные средства «off-lable». Разработанный протокол основан на международном опыте, экспертных мнениях (соотношение риск\польза). Клиника МГМУ им. И. М. Сеченова и ГБУЗ ГКБ№ 52 работают согласно этим рекомендациям, одновременно проводя постоянный анализ клинических данных в поиске путей оптимизации терапевтических подходов.

Схемы лечения медикаментозного и аппаратного лечения определены в зависимости от клинического варианта, степени тяжести, периода болезни, пола и возраста, коморбидного и преморбидного фона пациента. В 20-30% при проведении ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2 могут быть ложноотрицательные результаты. При выявлении на КТ признаков вирусной пневмонии пациента следует лечить по протоколу COVID-19. Клиническое ведение госпитализированных пациентов с COVID-19 включает поддерживающую терапию: дополнительную оксигенотерапию, направленную на поддержание SpO2, терапию противомикробными препаратами, противовирусными препаратами, а также интенсивную терапию (1).

Какие терапевтические подходы применяются в зависимости от этапа развития COVID-19?

В настоящее время в лечении COVID-19 существуют два патогенетических подхода, которые предназначены для различных этапов развития болезни. Противовирусные препараты демонстрирует наибольшую эффективность на самых ранних стадиях инфекции, а иммунная модуляторная терапия имеет потенциал для лечения острого респираторного дистресс-синдрома, связанного с гипервоспалительным ответом.

Противовирусные лекарственные средства. Хлорохинфосфат является единственным лекарственным средством, терапевтический эффект которого был доказан клиническим исследованием. Лекарственные средства, назначаемые в настоящее время для лечения COVID-19, включают осельтамивир, лопинавир / ритонавир, рибавирин и хлорохинфосфат или гидроксихлорохинсульфат. Все эти лекарства метаболизируются в печени, большинство метаболитов обнаруживаются в моче из-за почечной экскреции. Повреждение печени и почек может нарушить элиминацию препаратов, что может увеличить риск их токсичности или

затруднить достижение терапевтической дозы. Соответственно необходим частый и тщательный мониторинг функций печени и почек у пациентов с COVID-19.

Модуляция иммунного ответа. ИЛ-6 является одним из основных цитокинов, участвующих в развитии цитокинового шторма у пациентов с COVID-19-ассоциируемыми заболеваниями, поэтому применение ингибиторов IL-6 может быть эффективным при остром респираторном дистресс-синдроме. В настоящее время имеются обнадеживающие результаты по применению двух ингибиторов IL-6 - Кевзара (Регенерон / Санофи) и и Актемра (Roche / Genentech).

Каковы современные направления поиска методов эффективной терапии COVID-19?

Ингибиторы тирозинкиназ JAK1 и JAK2- блок цитокинового каскада. Руксолитиниб является низкомолеклярным киназным ингибитором избирательно блокирующий Янус-киназы (JAK1 и JAK2), опосредующие сигнализацию множества цитокинов и факторов роста, важных для гемопоэза и функций иммунной системы. Одобрен Европейской комиссией для лечения взрослых пациентов с истинной полицитемией и хроническим идиопатическим миелофиброзом. В настоящее время изучается эффективность этого препарата в лечении цитокинового шторма при COVID-19 .

Реконвалесцентная плазма. Метод основан на введении плазмы от доноров, которые выздоровели от COVID-19 тяжелым больным COVID-19. Не рецензируемое исследование показало эффективность реконвалесцентной плазмы у 10 пациентов с тяжелой формой ХОБЛ-19 и сообщило о значительном улучшении клинических симптомов в течение трех дней. Кроме того в начале марта 2020 компания Такеда сообщила, что исследуется молекула TAK-888, которая является анти-SARSCoV-2 поликлональным антителом на основе глобулина (H-IG), полученного от людей, которые вылечились от COVID-19 для проведения гипериммунной терапией.

Ингибирование вирусной стыковки: нейтрализующие антитела предназначены для защиты здоровых клеток от вирусной инфекции и предназначены для использования в качестве профилактической терапии для пациентов и физических лиц с высоким риском или уже страдающим от COVID-19.

Вакцинопрофилактика. Основными проблемами при разработке вакцин против COVID-19, которая по оценкам экспертов займет от 12 до 18 месяцев, являются безопасность, иммуногенность и долговечность. Иммунитет при инфекциях, вызванных другими представителями семейства коронавирусов, не стойкий и возможно повторное заражение. Что касается безопасности, разработчики высказывают опасения на основании доклинических исследований, связанные с обострением заболеваний легких.

